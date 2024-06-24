Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Lebensbedrohliche Situation während einer Geburt

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 24.06.2024
Folge 2: Lebensbedrohliche Situation während einer Geburt

86 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12

Notarzt Dr. Moritz Tellmann ist in der Luft und auf der Straße im Einsatz. Eine Frau droht kurz nach der Geburt ihres Kindes zu ersticken. Kann Moritz die beiden noch retten? In der Notaufnahme in Bochum muss Dr. Gudrun de Vries einen Alkoholiker überzeugen, mit dem Trinken aufzuhören. Noch hat der Mann einen Job und ein intaktes Umfeld. Und in Hessen gibt ein Notruf Notfallsanitäterin Hanah Rätsel auf: Ein Lkw-Fahrer sei verunglückt. Doch das Fahrzeug ist unauffindbar ...

