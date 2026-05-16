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Eishockey: Weltmeisterschaft

Eishockey-WM 2026: Großbritannien - Österreich

ORF SPORT +Staffel 1Folge 32vom 16.05.2026
Eishockey-WM 2026: Großbritannien - Österreich

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Eishockey: Weltmeisterschaft

Folge 32: Eishockey-WM 2026: Großbritannien - Österreich

179 Min.Folge vom 16.05.2026

Mit einem richtungsweisenden Duell startete Österreich in die Eishockey-WM in der Schweiz: Am Samstag wartete in Zürich Aufsteiger Großbritannien. Ein Sieg könnte das Team von Roger Bader einen Schritt näher Richtung Klassenerhalt bringen.

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