Eishockey-WM 2026: Großbritannien - ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Eishockey: Weltmeisterschaft
Folge 32: Eishockey-WM 2026: Großbritannien - Österreich
179 Min.Folge vom 16.05.2026
Mit einem richtungsweisenden Duell startete Österreich in die Eishockey-WM in der Schweiz: Am Samstag wartete in Zürich Aufsteiger Großbritannien. Ein Sieg könnte das Team von Roger Bader einen Schritt näher Richtung Klassenerhalt bringen.
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