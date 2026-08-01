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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin

Amanda Lewis und​ Rhonda Glover

CrimifyStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Amanda Lewis und​ Rhonda Glover

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Eiskalt - Interview mit einer Mörderin

Folge 2: Amanda Lewis und​ Rhonda Glover

47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Piers Morgan trifft zwei völlig verschiedene Frauen: Amanda Lewis soll ihre Tochter Adrianna im Pool ertränkt haben – das sagte ihr Sohn bei der Polizei und vor Gericht aus und bringt sie damit lebenslang ins Gefängnis. Amanda sagt bis heute, dass Adriannas Tod ein tragischer Unfall war. Auch Rhonda Glover will sich des Mordes an ihrem Lebensgefährten Jimmy nicht schuldig bekennen. Sie sagt, sie habe ihn in Notwehr erschossen. Doch die Spuren sprechen eine andere Sprache.

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