Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erfolgreich am Forellensee

Fangen mit der Pilotkugelmontage

Just FishingStaffel 1Folge 1
Fangen mit der Pilotkugelmontage

Fangen mit der PilotkugelmontageJetzt kostenlos streamen

Erfolgreich am Forellensee

Folge 1: Fangen mit der Pilotkugelmontage

19 Min.Ab 12

Forellenprofi Enno Graf zeigt Euch in dieser Folge, wie Ihr mit der Pilotkugel am Forellensee erfolgreich seid. Diese kleine schwimmende Wunderperle ist flexibel einsetzbar und einfach einzusetzen. Gerade für Neulinge eine gute Wahl.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erfolgreich am Forellensee
Just Fishing
Erfolgreich am Forellensee

Erfolgreich am Forellensee

Alle 1 Staffeln und Folgen