Erich Kästner - Das andere IchJetzt kostenlos streamen
Erich Kästner - Das andere Ich
Folge 1: Erich Kästner - Das andere Ich
Mit "Emil und die Detektive" revolutionierte Erich Kästner 1929 die Kinderbuchliteratur. Bis heute fesselt er seine junge Leserschaft mit klarer Sprache und nüchternem Humor. Obwohl seine Bücher 1933 in Berlin verbrannt wurden, veröffentlichte er unter einem Pseudonym weiter. Die Gestapo verhaftete ihn, ließ ihn aber wieder frei. In der Nachkriegszeit konnte Kästner nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen. Er verfiel dem Alkohol und haderte bis zu seinem Tod 1974 mit seinem Entschluss, nicht ins Exil gegangen zu sein. Das packende Doku-Drama von Annette Baumeister wirft einen neuen Blick auf das Bild von Erich Kästner. Unter anderem kommen der Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek, die Kinderbuchautorin Cornelia Funke und der Sänger Campino zu Wort. Bildquelle: ORF/Gebrüder Beetz/Deutsches Literaturarchiv Marbach
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