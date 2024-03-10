Erlebnis Bühne Matinee: Joseph Schmidt - Geschichte eines kurzen LebensJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne Matinee
Folge 1: Erlebnis Bühne Matinee: Joseph Schmidt - Geschichte eines kurzen Lebens
Bis heute gehört Joseph Schmidt zu den wichtigsten Tenören der jüngeren Musikgeschichte. Sein kometenhafter Aufstieg zum meistgehörten Sänger der dreißiger Jahre kollidierte mit dem Aufkommen der Nazis. Trotz seiner Verbindungen nach Amerika gelang Joseph Schmidt nur die Flucht nach Wien und in die Schweiz, wo er 1942 im Internierungslager Girenbad unter tragischen Umständen ums Leben kam. Der Film von Marieke Schröder bewegt sich auf der Suche nach den ersten und den letzten Spuren von Joseph Schmidt. Eine Reise in die Bukowina, nach Czernowitz wird zum Nachspüren der Zeit in der Synagoge, wo Joseph Schmidts musikalische Wurzeln liegen. Die Stimme von Joseph Schmidt hat überlebt, und sie bleibt überragend - damals wie heute.
