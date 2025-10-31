Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus SalzburgJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne Matinee
Folge 16: Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus Salzburg
An Allerheiligen zeigte "Erlebnis Bühne" Mozarts Große Messe in c-Moll, ein Monumentalwerk voller geistlicher Tiefe und dramatischer Klangfülle. Bei den Salzburger Festspielen 2025 erklang das Werk am historischen Ort der Uraufführung, in der Stiftskirche St. Peter. Unter der Leitung von Gianluca Capuano musizieren die Musiciens du Prince – Monaco und der Chor Il Canto di Orfeo mit den jungen Solistinnen und Solisten Mélissa Petit, Patricia Nolz, Anthony León und José Coca Loza. Mitwirkende: Mélissa Petit Patricia Nolz Anthony Léon José Coca Loza Musikalische Leitung: Gianluca Capuano Chor: Il canto di Orfeo Orchester: Les Musiciens du Prince Redaktion: Matteo Collettini Bildquelle: ORF/Salzburger Festspiele
