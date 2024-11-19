Zum Inhalt springenBarrierefrei
erLesen Spezial: Buch Wien

ORF IIIStaffel 1Folge 10vom 19.11.2024
erLesen Spezial: Buch Wien

Folge 10: erLesen Spezial: Buch Wien

34 Min.Folge vom 19.11.2024

Diese Sonderausgabe von erLesen wirft einen Blick auf die bevorstehende Buch Wien und Heinz Sichrovsky begrüßt die ganze Bandbreite der Literatur. Andreas Brandhorst ist Science Fiction Autor und trifft mit seinen Romanen immer wieder treffend den Zeitgeist. In seinem neuen Roman „Der Riss“ sprengt Brandhorst die Grenzen der Realität: Leben wir in einer Simulation. Georg Markus, legendärer Journalist und Geschichtenerzähler, hat ein seinem neuen Buch „Zeitensprünge“ über 50 Geschichten von berühmten und weniger berühmten Personen gesammelt. Und Caroline Peters sorgt mit Ihrem Debütroman „Ein anderes Leben“ für Furore. Die Schauspielerin ist zurück am Wiener Burgtheater und spricht über ihre neue Doppelidentität zwischen Bühne und Schreibtisch. Bildquelle: ORF/ORF III/Tobias Gayer

