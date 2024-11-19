erLesen Spezial: Buch WienJetzt kostenlos streamen
erLesen
Folge 10: erLesen Spezial: Buch Wien
Diese Sonderausgabe von erLesen wirft einen Blick auf die bevorstehende Buch Wien und Heinz Sichrovsky begrüßt die ganze Bandbreite der Literatur. Andreas Brandhorst ist Science Fiction Autor und trifft mit seinen Romanen immer wieder treffend den Zeitgeist. In seinem neuen Roman „Der Riss“ sprengt Brandhorst die Grenzen der Realität: Leben wir in einer Simulation. Georg Markus, legendärer Journalist und Geschichtenerzähler, hat ein seinem neuen Buch „Zeitensprünge“ über 50 Geschichten von berühmten und weniger berühmten Personen gesammelt. Und Caroline Peters sorgt mit Ihrem Debütroman „Ein anderes Leben“ für Furore. Die Schauspielerin ist zurück am Wiener Burgtheater und spricht über ihre neue Doppelidentität zwischen Bühne und Schreibtisch. Bildquelle: ORF/ORF III/Tobias Gayer
