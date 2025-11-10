Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
erLesen

erLesen Spezial: Buch Wien

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 10.11.2025
erLesen Spezial: Buch Wien

erLesen Spezial: Buch WienJetzt kostenlos streamen

erLesen

Folge 21: erLesen Spezial: Buch Wien

31 Min.Folge vom 10.11.2025

Erlesen meldete sich anlässlich der größten Buchmesse Österreichs – der Buch Wien – mit einer besonderen Spezialfolge. Moderator Heinz Sichrovsky stimmte auf das Literaturereignis des Jahres ein und begrüßte unter anderem Erfolgsautorin Vea Kaiser. Ihr neuer Kriminalroman "Fabula Rasa" basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine Buchhalterin erleichtert das Hotel, in dem sie arbeitet, um Millionen. Ebenfalls zu Gast war Richard Schuberth, der in seinem neuen Roman "Der Paketzusteller" die glitzernde, aber trügerische Welt der sozialen Medien kritisch beleuchtet. Bildquelle: ORF/ORF III/Tobias Gayer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

erLesen
ORF III
erLesen

erLesen

Alle 1 Staffeln und Folgen