Folge 21: erLesen Spezial: Buch Wien
31 Min.Folge vom 10.11.2025
Erlesen meldete sich anlässlich der größten Buchmesse Österreichs – der Buch Wien – mit einer besonderen Spezialfolge. Moderator Heinz Sichrovsky stimmte auf das Literaturereignis des Jahres ein und begrüßte unter anderem Erfolgsautorin Vea Kaiser. Ihr neuer Kriminalroman "Fabula Rasa" basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine Buchhalterin erleichtert das Hotel, in dem sie arbeitet, um Millionen. Ebenfalls zu Gast war Richard Schuberth, der in seinem neuen Roman "Der Paketzusteller" die glitzernde, aber trügerische Welt der sozialen Medien kritisch beleuchtet. Bildquelle: ORF/ORF III/Tobias Gayer
