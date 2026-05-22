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Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 (ÖGS)

Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.05.2026
Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 (ÖGS)

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Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 (ÖGS)

Folge 1: Eröffnung der Wiener Festwochen 2026 (ÖGS)

96 Min.Folge vom 22.05.2026

Die Wiener Festwochen feiern 2026 ihr 75‑jähriges Jubiläum und bleiben ein Ort für Tradition, Innovation und internationale Zusammenarbeit. Theater, Performance, Musik und Diskurs verbinden sich zu einem Raum für aktuelle gesellschaftliche Fragen. Erstmals wurde der Heldenplatz zur großen Eröffnungsbühne. Mit Patti Smith und vielen weiteren Acts entstand ein offener Begegnungsraum, der Wien und Menschen weltweit inspiriert. Bildquelle: Günther Pichlkostner/ORF

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