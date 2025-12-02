Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erzähl mir von Weihnachten

Erzähl mir von Weihnachten: 2. Dezember Paul Pizzera

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Erzähl mir von Weihnachten: 2. Dezember Paul Pizzera

Erzähl mir von Weihnachten: 2. Dezember Paul PizzeraJetzt kostenlos streamen

Erzähl mir von Weihnachten

Folge 3: Erzähl mir von Weihnachten: 2. Dezember Paul Pizzera

5 Min.Folge vom 02.12.2025

Vom 1. bis 24. Dezember lesen bekannte Persönlichkeiten weihnachtliche Geschichten vor und erzählen, wie sie Weihnachten als Kind erlebt haben - am 2. Dezember mit Paul Pizzera. Bildquelle: ORF

