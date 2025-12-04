Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erzähl mir von Weihnachten

Erzähl mir von Weihnachten: 4. Dezember Anna Strigl

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 04.12.2025
Erzähl mir von Weihnachten: 4. Dezember Anna Strigl

Erzähl mir von Weihnachten: 4. Dezember Anna StriglJetzt kostenlos streamen

Erzähl mir von Weihnachten

Folge 5: Erzähl mir von Weihnachten: 4. Dezember Anna Strigl

6 Min.Folge vom 04.12.2025

Vom 1. bis 24. Dezember lesen bekannte Persönlichkeiten weihnachtliche Geschichten vor und erzählen, wie sie Weihnachten als Kind erlebt haben - am 4. Dezember mit Anna Strigl. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erzähl mir von Weihnachten
ORF Kids
Erzähl mir von Weihnachten

Erzähl mir von Weihnachten

Alle 1 Staffeln und Folgen