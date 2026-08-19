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Essen als Religion - Vom Zwang, sich gesund zu ernähren
Folge 1: Essen als Religion - Vom Zwang, sich gesund zu ernähren
Zwischen Food-Trends und Selbstoptimierung: Wenn Ernährung zur gefährlichen Ersatzreligion wird. Essen ist längst mehr als reine Nahrungsaufnahme: Für viele Menschen steht es für Haltung, Kontrolle und Identität. Die Doku begleitet Menschen, die dabei an Grenzen geraten: Der frühere Veganismus-Influencer Niko Rittenau verändert nach einer persönlichen Krise seine Sicht auf nachhaltige Ernährung. Die Zwillinge Anabel und Maria kämpfen nach exzessivem Training und Verzicht um ein normales Essverhalten. Journalist Nils Binnberg rutscht durch seine Low-Carb-Obsession in eine Orthorexie, die er lange nicht als solche erkennt. Regie: Eva Schultes Bildquelle: ORF/WDR/Leo Adass/Larissa Schmidt/KI-generiert
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