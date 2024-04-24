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Essen online einkaufen

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ORF1Staffel 1Folge 1vom 24.04.2024
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Folge 1: Essen online einkaufen

45 Min.Folge vom 24.04.2024

Die Lebensmittelbranche in Österreich zittert vor Amazon Fresh. Wenn der Online-Riese das Nahrungsmittelgeschäft ähnlich revolutioniert wie zuvor den Non-Food-Bereich, wäre das für den Einzelhandel, insbesondere für die Supermarktketten, verheerend. Auch andere Anbieter sind auf den Trend aufgesprungen, genauso wie die Supermärkte Online-Lieferdienste anbieten. Was kommt wirklich zu Hause an, wenn man online Essen einkauft? Wie frisch sind die Waren, wie akkurat die Lieferung? Was zahlt man für die Bequemlichkeit, die Waren nicht selbst heimtragen zu müssen? Und wie unterscheiden sich die Online-Angebote untereinander? Regie: Stefan Domnanovich Florian Riedelsperger Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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