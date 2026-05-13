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ESSEN. TRINKEN. MACHEN

Im Schinkenhimmel - Spezialitäten aus Deutschland

WELTFolge vom 13.05.2026
Im Schinkenhimmel - Spezialitäten aus Deutschland

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ESSEN. TRINKEN. MACHEN

Folge vom 13.05.2026: Im Schinkenhimmel - Spezialitäten aus Deutschland

48 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Geräuchert, gepökelt oder luftgetrocknet: In ganz Deutschland sind variationsreiche Schinkenspezialitäten zu finden. Einige Sorten, wie der Schwarzwälder Schinken, erfreuen sich weltweiter Beliebtheit, während andere nur unter wahren Kennern verbreitet sind. In dieser Reportage wird die Kunst der Schinkenproduktion begleitet, vom traditionellen westfälischen Knochenschinken, der gerne zum frischen Spargel gereicht wird, bis hin zum Regnitztaler Schinken, der als echte Rarität gilt.

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