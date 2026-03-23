Burger-Alarm - Der Siegeszug des HamburgersJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 23.03.2026: Burger-Alarm - Der Siegeszug des Hamburgers
49 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6
Schnell soll es gehen, lecker und günstig sein - Fast Food. Der Burger ist der Klassiker unter den Snacks auf die Hand. Neben bekannten Ketten durchdringen inhabergeführte Burger-Restaurants zunehmend den Markt. Wie sieht es hinter den Bedientheken deutscher Fast-Food-Läden aus? Systemgastro-Riese Burger King gewährt im Vergleich zu kleineren Burger-Bratern Einblicke in Produktion und Service. Massenware oder Handarbeit: Welches Geschäftsmodell überzeugt am ehesten?
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6