Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 03.10.2019: Keine Zeit zu verlieren
44 Min.Folge vom 03.10.2019Ab 12
Henri Tänzer arbeitet in der Containerbranche. Sein Lkw wird in Leppersdorf bei Dresden mit Milchpulver beladen. Vincenzo Fabozzi transportiert unterdessen Möbel nach Sizilien. Der Italiener fuhr schon Lkw, da war Henri noch gar nicht geboren. In all den Jahren hat sich in seinem Beruf viel verändert und Vincenzo weiß den Komfort von Klimaanlagen und Mobiltelefonen zu schätzen. Alexandra aus Polen hat sich mit dem Trucker-Virus bei ihrem Ex-Freund angesteckt. Die Kipperfahrerin steht auf dem Bock und auf der Baustelle jederzeit ihren Mann.
