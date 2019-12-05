Zum Inhalt springenBarrierefrei
Euro Truckers - Immer auf Achse

Altöl am Truck

DMAXFolge vom 05.12.2019
Altöl am Truck

Altöl am TruckJetzt kostenlos streamen

Euro Truckers - Immer auf Achse

Folge vom 05.12.2019: Altöl am Truck

45 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12

Jarek Strakowski will in der slowenischen Hafenstadt Kope erst eine Fuhre Äpfel abliefern und dann ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau besorgen. Bei Martijn Kuipers aus den Niederlanden geht es derweil um die Wurst, genauer gesagt um die Bockwurst. Denn die hat der Kraftfahrer auszuliefern, bevor er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Truck polieren! Und Horst Tredt soll in Belgien Altöl laden. Das ist eigentlich keine schwere Aufgabe für einen erfahrenen Hasen in der Transportbranche. Aber dieses Mal ist irgendwie der Wurm drin.

