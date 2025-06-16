Zum Inhalt springenBarrierefrei
Euro Truckers - Immer auf Achse

Episode 6

DMAXFolge vom 16.06.2025
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Euro Truckers - Immer auf Achse

Folge vom 16.06.2025: Episode 6

45 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Auf dem Weg nach Völklingen hatte Jorn van Hooft sehr viel Pech. Und die Fahrt durch die Altstadt von Saarbrücken wird für den niederländischen „Euro Trucker“ auch kein Selbstläufer. Alexandra Will verabschiedet sich in Neumünster von ihrem Ehemann Matthias. Das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich. Geht auf der Tour nach Norwegen alles glatt? Und Fabio Voccia nähert sich der Rennstrecke in Le Castellet. Der Italiener transportiert nicht nur Fahrzeuge und Equipment, sondern kümmert sich am Circuit Paul Ricard auch um das Wohlergehen des gesamten Teams.

