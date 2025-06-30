Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Euro Truckers - Immer auf Achse

Episode 8

DMAXFolge vom 30.06.2025
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Euro Truckers - Immer auf Achse

Folge vom 30.06.2025: Episode 8

45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Der Brite Russell Oliver fährt seit 33 Jahren Lkw. Anders als viele britische Kollegen unternimmt der 49-Jährige auch nach dem Brexit noch gerne Touren auf das europäische Festland. Denn die Überfahrt auf der Fähre entschädigt für lange Wartezeiten und bürokratische Hürden. Alexandra Will nutzt in Norwegen jeden Zentimeter Ladefläche. Und Sebastian Hoefs macht sich auf den Weg nach Alpe d'Huez. Bei der Tour de France benötigen Radprofis stramme Waden, um den Berg hinauf zu strampeln. Im 40-Tonner ist der Anstieg mit engen Kurven ebenfalls eine Herausforderung.

Alle verfügbaren Folgen