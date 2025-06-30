Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 30.06.2025: Episode 8
45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Der Brite Russell Oliver fährt seit 33 Jahren Lkw. Anders als viele britische Kollegen unternimmt der 49-Jährige auch nach dem Brexit noch gerne Touren auf das europäische Festland. Denn die Überfahrt auf der Fähre entschädigt für lange Wartezeiten und bürokratische Hürden. Alexandra Will nutzt in Norwegen jeden Zentimeter Ladefläche. Und Sebastian Hoefs macht sich auf den Weg nach Alpe d'Huez. Bei der Tour de France benötigen Radprofis stramme Waden, um den Berg hinauf zu strampeln. Im 40-Tonner ist der Anstieg mit engen Kurven ebenfalls eine Herausforderung.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.