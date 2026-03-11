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Europacöp
Folge 76: Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen
29 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
In dieser Folge von Europacöp ranken Hannes und Johnny die 20 größten Stadien der Top-5-Ligen Europas – von echten Fußballtempeln bis zu seelenlosen Arenen.
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Europacöp
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Genre:Talk, Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: laola1
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