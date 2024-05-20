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Evangelische im Burgenland

Evangelische im Burgenland

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 20.05.2024
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Evangelische im Burgenland

Folge 1: Evangelische im Burgenland

12 Min.Folge vom 20.05.2024

Anlässlich des Festgottesdienstes und der Agape zu "100 Jahre Superintendenz Burgenland" begrüßt Raphaela Pint aus Oberschützen die Zuseherinnen und Zuseher und wirft einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der evangelischen Kirche im Burgenland.

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