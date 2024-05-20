Evangelische im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Evangelische im Burgenland
Folge 1: Evangelische im Burgenland
12 Min.Folge vom 20.05.2024
Anlässlich des Festgottesdienstes und der Agape zu "100 Jahre Superintendenz Burgenland" begrüßt Raphaela Pint aus Oberschützen die Zuseherinnen und Zuseher und wirft einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der evangelischen Kirche im Burgenland.
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Evangelische im Burgenland
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Copyrights:© Season 1: ORF 3