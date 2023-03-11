Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 11.03.2023: Zum Inzest gezwungen
44 Min.Folge vom 11.03.2023Ab 12
Für Außenstehende galt Aswad Ayinde als erfolgreicher Musikvideo-Produzent. Für seine Tochter Aziza war er ein abstoßendes Monster, das im beschworenen Namen Gottes grauenvolle Dinge tat. Das Mädchen wuchs als Älteste von neun Geschwistern auf und verehrte ihren Vater, obwohl er sie häufig verprügelte. Als Aziza acht Jahre alt ist, wird sie zum ersten Mal von ihrem Vater vergewaltigt. Ab diesem Tag hält er das verzweifelte Mädchen als Sex-Sklavin für seine krankhaften Praktiken und zeugt mit ihr fünf Kinder. Sobald sie sich wehrt, droht er, die Familie zu ermorden. Aziza lässt das Martyrium über sich ergehen, bis sich Aswad an ihrer kleinen Schwester vergreift.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.