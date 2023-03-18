Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 18.03.2023: Gefühlskalte Mutter
44 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12
Wie ihre Geschwister hatte Norma von ihrer kaltherzigen Mutter Shirley nie Zuneigung bekommen. Nur ihr Vater kümmerte sich um die Kinder, doch das endete abrupt: Die Eltern stritten ständig, wobei Shirley oft drohte, ihren Mann umzubringen – bis er mit einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach dem Auszug des Vaters beginnt für die Geschwister ein Alptraum: Sie werden zuhause wie Gefangene gehalten, dauernd verprügelt und fürchten um ihr Leben. Dann lernt Shirley den freundlichen Daniel kennen, der aber kurz nach der Hochzeit stirbt. Noch ahnt Norma nicht, was den Männern an der Seite ihrer Mutter blüht.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.