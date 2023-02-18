Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 18.02.2023: Beschützer und Mörder
45 Min.Folge vom 18.02.2023Ab 16
Robin war immer ein Papa-Kind. Ihr Dad Bill ist ein Familienmensch und mit seinen fünf Kids oft beim Campen und Angeln, ihre Mutter dagegen streitsüchtig, aufbrausend und Alkoholikerin. Nach heftigen Streitereien zwischen den Eltern und der folgenden Trennung werden die Kinder schließlich Bill zugesprochen, doch der einst liebevolle Vater verändert sich und offenbart eine sehr brutale Seite. Als Robin ahnt, dass sie bei ihrem Vater in noch viel größerer Gefahr schwebt, als bei ihrer Mutter, ist sie zehn Jahre alt. Doch es soll noch einige Zeit dauern, bis sich die ganze Tragweite seines gewalttätigen Charakters offenbart.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.