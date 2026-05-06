Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 06.05.2026: Prediger des Bösen
44 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Als Kind glaubt Benjamin Risha an die Botschaften von Tony Alamo, der sich als Prophet Gottes ausgibt. Doch je älter Benjamin wird, desto mehr erkennt er die Lügen hinter den Predigten – und fürchtet um sein Leben. Er weiß, was mit denen geschieht, die dem selbsternannten Propheten widersprechen.
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Genre:Krimi, Thriller, Biografie, Drama, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.