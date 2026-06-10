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Evil - Gesichter des Bösen

Eingesperrt im Dunkeln

TLCFolge vom 10.06.2026
Eingesperrt im Dunkeln

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 10.06.2026: Eingesperrt im Dunkeln

45 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 16

Jesse hält es zuerst für ein harmloses Spiel, als Alice ihn im Schrank einsperrt. Doch die Situation kippt, als die Tage vergehen und Nahrung knapp wird. Bald erkennt Jesse voller Entsetzen, dass er und seine Geschwister nur überleben werden, wenn ihnen die Flucht gelingt – denn Alice ist zu allem fähig.

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