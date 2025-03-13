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Evil - Stimmen des Bösen

Trauma und tödliche Gewalt

TLCFolge vom 13.03.2025
Trauma und tödliche Gewalt

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Evil - Stimmen des Bösen

Folge vom 13.03.2025: Trauma und tödliche Gewalt

45 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Patrick Pidock weiß, dass eine dunkle Seite in ihm schlummert. Seine Tochter und die Menschen in seinem Umfeld leiden unter seinen plötzlichen Wutausbrüchen. Doch niemand ahnt, wie gefährlich Patrick tatsächlich ist - bis er eines Tages über Leben oder Tod entscheidet.

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