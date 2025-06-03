Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 03.06.2025
Folge 10: Brian und Alfred Calzacorto

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Eine junge Frau wird in Florida brutal vergewaltigt und ermordet. Die Polizei hat schnell die Zwillinge Brian und Alfred Calzacorto im Verdacht, kann den beiden jedoch nichts nachweisen. Erst nach über zehn Jahren und mehreren Fortschritten in der DNA-Analyse, scheint der Täter identifiziert zu sein. Doch die identische DNA der Zwillinge könnte den ganzen Fall zum Scheitern bringen ...

