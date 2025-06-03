Brian und Alfred CalzacortoJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 10: Brian und Alfred Calzacorto
44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Eine junge Frau wird in Florida brutal vergewaltigt und ermordet. Die Polizei hat schnell die Zwillinge Brian und Alfred Calzacorto im Verdacht, kann den beiden jedoch nichts nachweisen. Erst nach über zehn Jahren und mehreren Fortschritten in der DNA-Analyse, scheint der Täter identifiziert zu sein. Doch die identische DNA der Zwillinge könnte den ganzen Fall zum Scheitern bringen ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen