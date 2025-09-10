Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 10.09.2025
39 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Gretchen und Gloria wachsen in einem furchtbaren Elternhaus auf. Während ihrer Kindheit halten sie stets zusammen, doch als junge Erwachsene entwickeln sie sich in unterschiedliche Richtungen. Gloria lebt ein traditionelles Leben, während Gretchen sich Drogen und Prostitution zuwendet. Eines Tages kommt es zur Wiedervereinigung, die schließlich zum Untergang der Zwillinge führt.

