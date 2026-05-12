Staffel 6Folge 8vom 12.05.2026
Jacques bekommt die QuittungJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 8: Jacques bekommt die Quittung
44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Jacques Fraser bekommt endlich seine wohlverdiente Strafe, während der neue Expartner lauthals am Strand auftaucht und in die Villa einzieht, sich zwischen Sean und Zahida drängt und bei allen Chaos stiftet.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9, Season 11: MTV & © Season 6: MTV Germany