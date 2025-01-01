Junge Spitzensportler: harter Weg zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
37 Min.
Wenn die ganz Kleinen ganz große Pläne haben und Spitzensportlerin oder -sportler werden wollen: Wir zeigen, wie der Nachwuchs im Hochleistungssegment auf den Erfolg trainiert und welche Auswirkungen das für Körper, Geist & Leben hat. Kinder und ihre Eltern sprechen offen über dieses zweischneidige Schwert.
