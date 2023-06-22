Exakt - Das PULS 4-Magazin
Ab 16
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Exakt - Das PULS 4-Magazin
Ganz im Zeichen von Public Value und gesellschaftspolitischen Themen, räumt der Privat-Sender in dem Live-Magazin „Exakt“ unter der Moderation von Claudia Sandler und Patrick Fux jenen Angelegenheiten einen Platz ein, die die Gesellschaft tagtäglich beschäftigen.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProsiebenSat.1 PULS4
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