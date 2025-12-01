Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition ins Unbekannte

Das Gold von Henry Plummer

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 14.12.2025
Das Gold von Henry Plummer

Das Gold von Henry PlummerJetzt kostenlos streamen

Expedition ins Unbekannte

Folge 1: Das Gold von Henry Plummer

41 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Josh Gates packt seine Koffer für einen Trip nach Montana, wo der einstige Sheriff Henry Plummer eine große Ladung Gold versteckt haben soll. Er erforscht versteckte Höhlenlabyrinthe und wird Zeuge einer Minensprengung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Expedition ins Unbekannte
Kabel Eins Doku
Expedition ins Unbekannte

Expedition ins Unbekannte

Alle 1 Staffeln und Folgen