Expedition ins Unbekannte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 17.10.2025
Lasseters Gold

Folge 8: Lasseters Gold

40 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der australische Goldsucher Harold Lasseter machte Ende der 1920er Jahre eine wagemutige Behauptung. Er sprach von der Existenz eines riesigen Goldschatzes, der mitten im Nirgendwo Zentralaustraliens liegen sollte. Die genauen Koordinaten sucht man bis heute vergebens. Josh Gates lässt es auf einen Versuch ankommen ...

