Expedition mit Ben Fogle
Folge 1: Episode 1
43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
In Afrika angekommen, tauchen die Abenteurer Ben Fogle und Dwayne Fields in die Expeditionen der viktorianischen Zeit ein und schlüpfen in die Rolle der großen Entdecker jener Epoche - mit derselben Kleidung, derselben Nahrung und derselben Ausrüstung.
Genre:Dokumentation, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sphere Abacus Ltd.