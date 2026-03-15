Die Jagd nach dem Nazi-BomberJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 15.03.2026: Die Jagd nach dem Nazi-Bomber
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Im Jahr 1944 warfen US-Flugzeuge in manchen Monaten zehntausende Tonnen Bomben auf Deutschland ab. Adolf Hitler tobte, der Diktator forderte Vergeltungsmaßnahmen. Er wollte amerikanische Städte in Flammen aufgehen sehen. Eine düstere Vision und mehr als reine Fantasie: Strategen der Luftwaffe entwarfen ein Konzept für einen Angriff auf New York City und die Rüstungsindustrie sollte einen Langstreckenbomber entwickeln, mit dem dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte. Wie weit waren die Pläne der Wissenschaftler und Ingenieure damals fortgeschritten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.