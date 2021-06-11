Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Auf der Jagd nach dem Tek-Tek-Monster

TLC
Folge vom 11.06.2021
Auf der Jagd nach dem Tek-Tek-Monster

Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 11.06.2021: Auf der Jagd nach dem Tek-Tek-Monster

45 Min.
Ab 12

Tief im Dschungel von Kambodscha soll eine furchterregende Kreatur auf Beute lauern: der Tek Tek! Einheimische beschreiben das Wesen als bösartige, übelriechende Bestie. Könnte es sich dabei um einen urzeitlichen Menschenaffen der Gattung „Gigantopithecus“ handeln, der fernab der Zivilisation bis heute überlebt hat? Im Nordwesten des Landes wollen Jessica und Phil mehr über den Tek Tek erfahren. Die Spurensuche führt von Angkor Wat in die Region Phnom Kulen. Denn auch dort, im dichten Regenwald rund um die Ruinenstadt Mahendraparvata, soll das haarige Ungeheuer mehrfach gesichtet worden sein.

