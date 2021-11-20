Die Khao-Kala-Sekte in ThailandJetzt kostenlos streamen
Kommunizieren die Anhänger der Khao-Kala-Sekte mit Aliens? Am 10. März 2011 lud ein Mitglied der Gruppe auf Youtube ein Video hoch und warnte die Öffentlichkeit vor einer verheerenden Naturkatastrophe in Asien. Und einen Tag später wurde die Küste Japans nach einem schweren Erdbeben von einem Tsunami verwüstet. War diese Koinzidenz reiner Zufall? Mark Kuntameshta behauptet, er stand telepathisch in Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz. Und es droht noch mehr Unheil. Jessica Chobot und Phil Torres gehen der Sache in Thailand auf den Grund.
