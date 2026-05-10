Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 10.05.2026: Eingefrorene Außerirdische
44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Eine Begegnung der dritten Art? Phil Torres und Heather Amaro versuchen, in Norwegen ein Puzzle aus Fundstücken, Zeugenaussagen und mysteriösen Lichtern am Himmel zusammenzusetzen. Der Schlüssel zu dem komplexen Rätsel liegt möglicherweise unter der Eisdecke des zugefrorenen Djupsjøen-Sees verborgen. Bei Phils riskantem Tauchgang in dem bis zu 130 Meter tiefen Gewässer schlug der Metalldetektor an wie verrückt. Und die Auswertung der Daten des Sonargeräts deutet auf einen außergewöhnlichen Fund hin. Wie wird das Team in Skandinavien weiter vorgehen?
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.