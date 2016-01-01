Adventure-Doku: Die Huber Buam auf dem Mt. AsgardJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 5: Adventure-Doku: Die Huber Buam auf dem Mt. Asgard
25 Min.Folge vom 01.01.2016Ab 12
Diese Kletterer wagen den ersten freien Aufstieg auf den Mount Asgard auf der Baffininsel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Explorers: Adventures of the Century
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Skifahren, Sportklettern, Surfen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen