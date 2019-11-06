Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 06.11.2019
Niels-Peter Jensen in Seoul

Folge 1: Niels-Peter Jensen in Seoul

46 Min.Folge vom 06.11.2019

In der neuen Staffel von "Extreme Living" stellt sich Niels-Peter Jensen wieder neuen Herausforderungen. Heute: Leben auf kleinstem Raum. Genauer gesagt auf 2,5 Quadratmetern im koreanischen Seoul - so klein sind dort die Mini-Apartmets, genannt Goshiwon. Weil Wohnraum immer teurer wird, sind die winzigen Zimmer oft die einzige Möglichkeit vieler Arbeiternehmer, um in der Stadt leben zu können. Niels-Peter Jensen hat einen Goshiwon-Mieter besucht und dort eine Nacht verbracht. Rechte: ProSieben MAXX

