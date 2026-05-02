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Fahrt ins Risiko

Mit Kamelen und Trucks durch Rajasthan

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 02.05.2026
Mit Kamelen und Trucks durch Rajasthan

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Fahrt ins Risiko

Folge 1: Mit Kamelen und Trucks durch Rajasthan

48 Min.Folge vom 02.05.2026

Der indische Bundesstaat Rajasthan ist bekannt für alte Paläste, weite Landschaften - und gefährliche Verkehrswege. Die Reise führt mit Lastwagen, Bussen, Autorikschas und auf Dromedaren vom Aravalli-Gebirge in die Wüste Thar. Begegnungen mit freilebenden Leoparden, riesigen Kranichschwärmen und natürlich immer wieder heiligen Kühen, die seelenruhig die Schnellstraßen blockieren, stehen auf der Tagesordnung.

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