Mit Kamelen und Trucks durch RajasthanJetzt kostenlos streamen
Fahrt ins Risiko
Folge 1: Mit Kamelen und Trucks durch Rajasthan
48 Min.Folge vom 02.05.2026
Der indische Bundesstaat Rajasthan ist bekannt für alte Paläste, weite Landschaften - und gefährliche Verkehrswege. Die Reise führt mit Lastwagen, Bussen, Autorikschas und auf Dromedaren vom Aravalli-Gebirge in die Wüste Thar. Begegnungen mit freilebenden Leoparden, riesigen Kranichschwärmen und natürlich immer wieder heiligen Kühen, die seelenruhig die Schnellstraßen blockieren, stehen auf der Tagesordnung.
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