Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fahrt ins Risiko

Auf Tansanias staubigen Straßen

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 18.08.2026
Auf Tansanias staubigen Straßen

Auf Tansanias staubigen StraßenJetzt kostenlos streamen

Fahrt ins Risiko

Folge 3: Auf Tansanias staubigen Straßen

48 Min.Folge vom 18.08.2026

Die gefährlichen Verkehrswege machen das Reisen in Tansania zu einem echten Abenteuer. Die Reise führt mit Trucks, Bussen und Geländewagen vom Indischen Ozean über die Serengeti bis zum Victoriasee. Auf dem Weg trifft man auf riesige Gnu-Herden und kann Löwen und Nashörner beobachten. Man erhält auch Einblick in das Leben der Menschen, die auf und an den Straßen leben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fahrt ins Risiko
ServusTV
Fahrt ins Risiko

Fahrt ins Risiko

Alle 1 Staffeln und Folgen