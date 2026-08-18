Auf Tansanias staubigen StraßenJetzt kostenlos streamen
Fahrt ins Risiko
Folge 3: Auf Tansanias staubigen Straßen
48 Min.Folge vom 18.08.2026
Die gefährlichen Verkehrswege machen das Reisen in Tansania zu einem echten Abenteuer. Die Reise führt mit Trucks, Bussen und Geländewagen vom Indischen Ozean über die Serengeti bis zum Victoriasee. Auf dem Weg trifft man auf riesige Gnu-Herden und kann Löwen und Nashörner beobachten. Man erhält auch Einblick in das Leben der Menschen, die auf und an den Straßen leben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fahrt ins Risiko
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0