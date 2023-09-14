Staffel 1 Folge 6: BlackoutJetzt kostenlos streamen
Fairy Fails
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Blackout
11 Min. Folge vom 14.09.2023 Ab 12
Nina Hartmann steht einem plötzlichen Blackout gelassen entgegen. Schließlich haben wir Corona überstanden, da kann so ein bisschen Dunkelheit ja nicht schaden. Man muss nur richtig vorbereitet sein: Mit Teelichtern, Taschenlampen und so manchen Überlebenshelfern bewaffnet, hat es für Nina sogar einen romantischen Touch …solange zumindest die Lichter noch an sind.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© all rights reserved