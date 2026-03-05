Staffel 1Folge 1vom 05.03.2026
60 Min.Folge vom 05.03.2026
Falco bleibt Kult: Die Dokumentation über Leben, Mythos und Vermächtnis der österreichischen Pop-Ikone. Inhalt: Falco prägte mit Hits wie "Der Kommissar", "Vienna Calling", "Jeanny" und "Rock Me Amadeus" die Achtziger und schrieb internationale Musikgeschichte. "Rock Me Amadeus" ist der einzige deutschsprachige Song, der je die US‑Billboard‑Charts anführte. Die neue Dokumentation beleuchtet anhand von Gesprächen mit Weggefährten sein Leben und erklärt, warum Falcos Kunstfigur und Musik bis heute neue Generationen begeistern. Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
