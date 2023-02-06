Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 06.02.2023
66 Min.Folge vom 06.02.2023

Mit seinen Hits wie "Vienna Calling", "Jeanny" oder "Der Kommissar" prägte der österreichische Ausnahmekünstler Falco die Musikszene der achtziger Jahre. Er war einer der ganz wenigen österreichischen Popsänger, der international Erfolg hatte und mit "Rock me Amadeus" schaffte er es mit einem deutschsprachigen Song erstmals auf Nummer 1 der US-Charts. Sein Erfolg, seine bewegten Jahre und sein früher Tod machten ihn zur Legende. Regisseur Patrick Hibler begleitete Falcos Karriere eine Zeit lang selbst journalistisch und gestaltete ein Porträt, welches ihn von seiner ganz persönlichen Seite zeigt. Bildquelle: ORF/RAUM.FILM/ | ORF/ORF/Johannes Cizek

