Family Guy
Folge 16: Gesättigter Fettsack
21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Lois ist der Meinung, dass ihre Familie zu ungesund isst und möchte ihre Ernährung umstellen. Peter ist gegen diesen Sinneswandel und eröffnet aus Trotz einen Imbisstruck mit ausschließlich ungesunden Snacks. Das führt zu einem Streit mit Lois, die ihn rauswirft. Von nun an lebt Peter in seinem Truck, bis er so dick ist, das er nicht mehr durch die Tür kommt. Derweil begeistert sich Meg für eine neue Sportart, die in Chris' Augen allerdings viel zu gefährlich für sie ist.
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Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15, Season 21, Season 24: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 14-15: 20th Century Fox International Television & © Season 14: 20th Century Fox