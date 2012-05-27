Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.05.2012: Ein neues Abenteuer
44 Min.Folge vom 27.05.2012Ab 12
Feuer-Alarm auf der „Time Bandit“! Die Boote liegen noch im Hafen, da gibt es schon den ersten Notfall. Die Aufregung legt sich jedoch schnell, denn das Ganze war nur ein schräger Willkommensgruß der Kollegen. Einige Crew-Mitglieder aus der Flotte hatten sich nachts an Deck geschlichen, um den anderen Jungs einen kleinen Schrecken einzujagen. So läuft es eben unter Krabbenfischern: Man respektiert sich, wischt sich aber auch gerne mal eins aus. Wenige Tage zuvor hatte sich Kapitän Monte Colburn zuhause in Seattle, Washington, von seiner Frau und den Kindern verabschiedet. In diesem Jahr fiel dem gestandenen Seemann die Abreise besonders schwer, denn die Kids wollten ihren Dad partout nicht gehen lassen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.