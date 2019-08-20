Die gefährlichsten Illusionen der WeltJetzt kostenlos streamen
Farids Magische 13
Folge 1: Die gefährlichsten Illusionen der Welt
101 Min.Folge vom 20.08.2019Ab 12
Pietro Lombardi in Panik: Kann er Illusionist Farid in der ProSieben-Show "Farids Magische 13" bei einem lebensgefährlichen Trick befreien? Farid zeigt neben Pietro Lombardi auch Sängerin Stefanie Heinzmann, Model und Moderatorin Rebecca Mir sowie Annemarie Carpendale die gefährlichsten Illusionen der Welt. Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farids Magische 13
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben