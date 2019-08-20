Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Farids Magische 13

Die gefährlichsten Illusionen der Welt

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 20.08.2019
Die gefährlichsten Illusionen der Welt

Die gefährlichsten Illusionen der WeltJetzt kostenlos streamen

Farids Magische 13

Folge 1: Die gefährlichsten Illusionen der Welt

101 Min.Folge vom 20.08.2019Ab 12

Pietro Lombardi in Panik: Kann er Illusionist Farid in der ProSieben-Show "Farids Magische 13" bei einem lebensgefährlichen Trick befreien? Farid zeigt neben Pietro Lombardi auch Sängerin Stefanie Heinzmann, Model und Moderatorin Rebecca Mir sowie Annemarie Carpendale die gefährlichsten Illusionen der Welt. Rechte: ProSieben

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Farids Magische 13
ProSieben
Farids Magische 13

Farids Magische 13

Alle 1 Staffeln und Folgen